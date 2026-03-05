آبار جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية على خريطة إنتاج الغاز

نجح قطاع البترول في إضافة آبار جديدة إلى خريطة إنتاج الغاز في البحر المتوسط والصحراء الغربية، وذلك في حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة بتروويب، إحدى شركات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إلى جانب حقول بدرالدين التابعة لـ الهيئة المصرية العامة للبترول.

ففي البحر المتوسط، تم وضع البئر الثانية بحقل غرب البرلس على خريطة الإنتاج ضمن استثمارات شركة كايرون، من خلال تسهيلات شركة البرلس للغاز، ما أسهم في رفع إنتاج الحقل من 25 إلى 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وبحسب بيان الوزارة، من المخطط أن يرتفع الإنتاج إلى أكثر من 70 مليون قدم مكعب يوميًا عقب ربط البئر الثالثة خلال الأيام المقبلة، فيما تم الانتهاء من حفر البئر الرابعة التي أظهرت نتائج مبشرة، ويجري الاستعداد حاليًا لإجراء الاختبارات التقييمية لها.

كما تتضمن خطة تنمية الحقل تنفيذ برنامج لحفر بئرين إضافيين على منصة "بابيرس" المرتبطة بمنصة "ويب"، في إطار تعظيم الاستفادة من موارد منطقة الامتياز وتسريع وتيرة الإنتاج.

وفي سياق متصل، تواصل شركة بدرالدين للبترول خطتها لتنمية مناطق امتيازها في الصحراء الغربية، حيث نجحت في حفر البئر BED 15-35، استكمالًا لتنمية كشف BED 15-31.

وقد أظهرت اختبارات الإنتاج معدلات تتراوح بين 10 و15 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، إضافة إلى ما بين 300 و650 برميلًا من المتكثفات يوميًا، بما يسهم في رفع الاحتياطيات المؤكدة بالمنطقة من 15 مليار قدم مكعب إلى نحو 25 مليار قدم مكعب من الغاز.

ومن المقرر حفر أربع آبار إنتاجية إضافية في منطقة امتياز بدرالدين، بهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المكتشفة، بما يعزز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية (مصر) في خفض الفاتورة الاستيرادية ودعم أمن الطاقة.