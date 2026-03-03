يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال منح لاعبيه راحة أمس الإثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري.

الزمالك يفوز على بيراميدز

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

ومن جانبه، قال معتمد جمال المدير الفني للفريق إن مباراة بيراميدز كانت الأصعب لأن الفريق واجه منافسًا قويًا، على لقب الدوري.

وأضاف المدير الفني بعد المباراة:" قمنا بتقسيم المباراة وكان باستطاعتنا تسجيل أكثر من هدف، وفي الشوط الثاني اعتمدنا على التحولات ونجحنا في التسجيل".

وواصل معتمد جمال:" الأداء سيتحسن مع مرور الوقت، ولا مجال لإهدار النقاط وخضنا لقاء بيراميدز من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".