ترقب 30 مليون.. المكافآت تنهال على لاعبي الزمالك بعد الفوز تصدر الدوري

كتب : محمد خيري

09:00 ص 03/03/2026
    مباراة بيراميدز والزمالك (2)
    مباراة بيراميدز والزمالك (5) (1)
    مباراة بيراميدز والزمالك (3) (1)
    مباراة بيراميدز والزمالك (1)
    مباراة بيراميدز والزمالك (4) (1)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (3)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (2)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (1)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (7)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (6)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (4)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (8)

أكد مصدر مطلع أن لاعبي فريق الزمالك على موعد مع مكافآت مالية جديدة تصل إلى 30 مليون جنيه خلال شهر أبريل الحالي، بعد تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العشرين، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين حصلوا بالفعل على مكافأة الفوز مباشرة عقب الانتصار على بيراميدز، في المباراة الماضية.

صرف 30 مليون مستحقات سابقة

وأوضح أن المجلس صرف مبلغ 30 مليون جنيه من مستحقات سابقة قبل مباراة زد إف سي في الجولة قبل الماضية ببطولة الدوري المصري.

كما أكدت إدارة الكرة أن المكافآت ستستمر وفقًا للائحة، وسيتم صرف مكافأة بعد كل فوز لتحفيز الفريق على الاستمرار في المنافسة على القمة.

