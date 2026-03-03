إعلان

وزير المالية: تبكير صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر

كتب : منال المصري

11:35 ص 03/03/2026

أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات مارس 2026 مع حلول منتصف الشهر الحالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في خطوة جديدة للتيسير على العاملين بالدولة.

وأضاف في بيان اليوم أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار "التسهيلات التي ننتهجها في كل الاتجاهات".
وأوضح كجوك أننا مستمرون فى مسار "التسهيل" على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.

وقال الوزير، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم 16 مارس الحالى.
وأشار إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

وأوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم بدء صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مارس 2026 بدءًا من 16مارس الحالى، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر فبراير أيام 8 و9 و10مارس الحالى.

أحمد كجوك وزير المالية صرف مرتبات مارس عيد الفطر

