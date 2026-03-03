مباريات الأمس
"نشعر بالقلق".. بيان رسمي من غزل المحلة ضد الحكام بعد الخسارة من الاتحاد

كتب : محمد خيري

10:47 ص 03/03/2026 تعديل في 10:51 ص

فريق غزل المحلة

أصدرت شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانًا رسميًا أعربت فيه عن استيائها الشديد من الأداء التحكيمي خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، والتي أدارها الحكم وائل فرحان، مؤكدة أن عددًا من القرارات كان له تأثير مباشر على نتيجة اللقاء.

وأوضح البيان أن الشوط الأول شهد إلغاء هدف لصالح غزل المحلة بداعي التسلل على اللاعب جيمي موانجا، رغم وجود مدافع من الفريق المنافس في وضعية قانونية، وهو ما اعتبرته إدارة النادي قرارًا غير صحيح، مشيرة إلى أن عددًا من خبراء التحكيم والاستوديوهات التحليلية أكدوا أحقية الهدف.

كما أشار النادي إلى وجود تدخل قوي على قدم لاعبه أحمد العش، معتبرًا أن الواقعة كانت تستوجب الطرد المباشر وفقًا لقانون اللعبة، إلا أن الحكم لم يحتسب مخالفة، ولم يتم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالة.

وفي الشوط الثاني، لفت البيان إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه اللاعب محمود مجدي، في لعبة بمنتصف الملعب رأى النادي أنها لا تستوجب مخالفة من الأساس، مؤكدًا أن التحليلات الفنية عقب المباراة دعمت هذا الرأي.

قلق من استمرار الاخطاء التحكيمية المؤثرة

وأكدت شركة غزل المحلة أن تكرار ما وصفته بـ«الأخطاء التحكيمية المؤثرة» خلال المباريات الأخيرة، ومن بينها مباراة زد التي شهدت إلغاء هدف آخر للفريق، يثير حالة من القلق، خاصة مع تأثير تلك القرارات على نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

واختتم البيان بالتأكيد على احترام منظومة التحكيم، مع المطالبة بمراجعة هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، معلنًا احتفاظ النادي بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية للحفاظ على حقوقه.

غزل المحلة الاتحاد السكندري الدوري المصري لجنة الحكام

