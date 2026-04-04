أعرب أسامة نبيه نجم الكرة المصرية السابق، عن اعتزازه بتجربته التدريبية مع محمد صلاح خاصة وأنه يمثل أحد أبرز النماذج المشرفة للاعب المصري المحترف.

أبرز تصريحات أسامة نبيه عن محمد صلاح

أوضح نبيه في تصريحات تلفزيونية أنه يشعر بالفخر لتدريب صلاح خلال مسيرته، مشيداً بما يمتلكه من التزام وانضباط داخل وخارج الملعب.

نبيه يشيد بمحمد صلاح: نموذج مثالي.. وأحلم برؤيته في الزمالك

كما كشف عن أمنيته الشخصية وهي رؤية محمد صلاح يرتدي قميص نادي الزمالك في يوم من الأيام، معتبراً أن ذلك سيكون حدثاً كبيراً لجماهير القلعة البيضاء.

وأكد نبيه أن صلاح يعد نموذجاً يحتذى به في عالم الاحتراف وهو ما انعكس بشكل واضح على نجاحه الكبير في الملاعب الأوروبية، إلى جانب تأثيره الإيجابي داخل صفوف منتخب مصر.

نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك

الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات



