استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد لوك ميستراليه، رئيس مجلس إدارة شركة “يونغ-هانز” الفرنسية- الألمانية والمهندس شريف بركات، المدير التنفيذي لشركة “تاليس مصر”، لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية.

خلال اللقاء تم مناقشة إمكانية التصنيع المشترك مع الشركة (الألمانية - الفرنسية) باستغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، خاصة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع ٣٠٠ الحربي)، التى تعد من أحدث القلاع الصناعية العسكرية ، وتختص فى مجال صناعة “الطابات”، المستخدمة في إنتاج مختلف أنواع الذخائر و تصنيع أجزاء الذخائر بمختلف أنواعها وأعيرتها.

أشار “جمبلاط” إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها بالتعاون مع الشركات العالمية و زيادة تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية ، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات.

"يونغ-هانز" تؤكد حرصها على توسيع التعاون مع الإنتاج الحربي

من جانبهم، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المشتركة “يونغ-هانز” (الفرنسية- الألمانية) حرصه على تعزيز الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي. كما أكدوا اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع الإنتاج الحربي في الفترة الحالية.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربى مهندس طارق بخيت نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى و العضو المنتدب والمهندس محمد شرين شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من المسؤلين بالوزارة والهيئة.

"الإنتاج الحربي" و"التعليم العالي" تعززان ربط البحث العلمي بالصناعة -تفاصيل