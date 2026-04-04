نشرت ناسا مجموعة من الصور المذهلة لكوكب الأرض، التقطها طاقم مهمة أرتميس 2 خلال رحلتهم إلى القمر، وذلك عبر منصة X في 3 أبريل 2026.

وأظهرت الصور التي التقطت من على متن مركبة أوريون، بعد تنفيذ مناورة حاسمة دفعت المركبة لمغادرة مدار الأرض والانطلاق نحو القمر كوكب الأرض وهو يتألق وسط ظلام الفضاء في مشهد نادر.

وبدأ رواد الفضاء في مراقبة الأرض وهي تبتعد تدريجيا، لتظهر ككرة مضيئة بألوان زرقاء وبنية، يتخللها توهج الشفق القطبي الأخضر في الغلاف الجوي.

طاقم المهمة يراقب المشهد

يضم طاقم المهمة كلا من ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ من ناسا، إلى جانب جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية.

ووصف مسؤولو ناسا المشهد بأنه رؤية لكوكبنا "ككل متكامل"، مضاء بألوانه الطبيعية وسط الفضاء الواسع.

لماذا تعد الصورة مهمة؟

لا تكمن أهمية الصورة في جمالها فقط، بل في توقيتها أيضا، إذ تأتي ضمن أول مهمة مأهولة تتجه نحو القمر منذ مهمة أبولو 17 عام 1972، ما يمنحها بعدا تاريخيا وعلميا كبيرا.

وتظهر الصورة الأرض كبؤرة حياة مضيئة وهشة في كون مظلم، وهو ما يعزز من قيمتها العلمية والإنسانية.

تفاصيل رحلة أرتميس 2

انطلقت المهمة في 1 أبريل، ومن المقرر أن يدور الطاقم حول القمر في اليوم السادس، قبل العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط في اليوم العاشر من الرحلة.

ورغم أن المهمة لن تهبط على سطح القمر، فإنها تمثل خطوة أساسية ضمن برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر وبناء قاعدة دائمة بالقرب من القطب الجنوبي خلال ثلاثينيات القرن الحالي.