ضمن فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد المدير الفني، التأهل للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2026-2027، بعد الفوز اليوم على حساب فريق مسار.

نتيجة مباراة القناة ومسار

وحقق فريق القناة الفوز، بنتيجة هدفين دون مقابل على حساب مسار، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ28 بالدوري المصري للمحترفين.

ترتيب القناة في دوري المحترفين المصري

وبهذا الفوز رفع فريق القناة رصيده من النقاط، في جدول ترتيب دوري المحترفين المصري إلى النقطة رقم 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للمحترفين، بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق بترول أسيوط، مع تبقي 6 جولات على ختام المسابقة.

وبات فريق القناة أول فريق يضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدوري المصري الممتاز، في الموسم المقبل 2026-2027.

وفي سياق متصل توقف رصيد فريق مسار بعد الهزيمة اليوم أمام القناة، عند النقطة رقم 45 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين المصري.

ويذكر أن نادي القناة كان قد تعاقد مع عبد الناصر محمد لتولي القيادة الفنية للفريق، في ديسمبر من عام 2024.

تهنئة اتحاد الكرة لنادي القناة

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، على تهنئة نادي القناة بعد التأهل للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2026-2026.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يهنئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، نادي القناة ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة عودته إلى الدوري الممتاز".

والجدير بالذكر أن أخر موسم لنادي القناة في دوري المحترفين المصري، كان موسم 2013-2014، قبل أن يعود مرة آخرى في الموسم المقبل ليسجل الظهور رقم 29 للنادي في تاريخه بالدوري المصري.

