كشف أحمد عرفة وكيل اللاعب خالد عوض الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير في الفترة الماضية وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع خالد عوض

وقال عرفة في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن دخول الأهلي وبيراميدز، في مفاوضات مع خالد عوض الظهير الأيمن لطلائع الجيش لضمه غير صحيح".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي، أو أي فريق آخر لضم صاحب الـ22 عاما خلال الفترة المقبلة".

واختتم عرفة تصريحاته: "الأهلي فتح خطوط المفاوضات في الفترة الماضية، مع لاعبه السابق أكرم توفيق للعودة إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية الماضية واللاعب يقترب من العودة للقلعة الحمراء".

أرقام خالد عوض مع طلائع الجيش

وشارك عوض رفقة فريق طلائع الجيش، منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2024 حتى الآن، في 48 مباراة بمختلف البطولات.

وخلال 48 مباراة خاضها عوض مع طلائع الجيش منذ تصعيده للفريق الأول، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

وشارك عوض في الموسم الحالي رفقة الفريق، في 31 مباراة بكافة البطولات لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع أحمد عيد الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي، إلا أن اللاعب لم يشارك سوى في دقائق معدودة رفقة الأحمر حتى الآن.

من هو خالد عوض لاعب طلائع الجيش؟

ويبلغ عوض من العمر 22 عاما، فهو من مواليد 10 يونيو من عام 2003 في المنصورة.

ويعد خالد عوض من ناشئي فريق طلائع الجيش، تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في يناير من عام 2024.

