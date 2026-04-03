مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

"بعد ثنائية رونالدو أمام النجمة".. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

كتب : يوسف محمد

11:07 م 03/04/2026
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه رفقة النصر السعودي، خلال الموسم الحالي 2025-2026 في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه اليوم على حساب فريق النجمة.

وسجل كريستيانو رونالدو قائد النصر هدفين في مرمى النجمة اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ27 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين.

نتيجة مباراة النصر والنجمة بالدوري السعودي

وحقق فريق النصر فوزا كبيرا على حساب النجمة اليوم الجمعة 3 أبريل الجاري، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ورفع النصر بفوزه على النجمة اليوم، رصيده من النقاط إلى 70 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الهلال صاحب الـ 64 نقطة من 26 مباراة بالمسابقة.

وبثنائية رونالدو في مرمى النجمة اليوم، رفع رصيده من الأهداف، خلال الموسم الحالي 2025-2026 في الدوري السعودي، إلى 23 هدفا في المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- إيفان توني، أهلي جدة، 25 هدفا

2- جوليان كينيونيس، القادسية، 24 هدفا

3- كريستيانو رونالدو، النصر، 23 هدفا

4- روجر مارتينيز، التعاون، 20 هدفا

5- جواو فيليكس، النصر، 17 هدفا

هداف الدوري السعودي الموسم الماضي 2024-2025

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسم لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي 2024-2025، برصيد 25 هدفا وبفارق هدفين عن صاحب المركز الثاني إيفان توني لاعب أهلي جدة والذي سجل 23 هدفا في الموسم الماضي.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر والنجمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
جامعات ومعاهد

تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

