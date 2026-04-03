أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه رفقة النصر السعودي، خلال الموسم الحالي 2025-2026 في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه اليوم على حساب فريق النجمة.

وسجل كريستيانو رونالدو قائد النصر هدفين في مرمى النجمة اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ27 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين.

نتيجة مباراة النصر والنجمة بالدوري السعودي

وحقق فريق النصر فوزا كبيرا على حساب النجمة اليوم الجمعة 3 أبريل الجاري، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ورفع النصر بفوزه على النجمة اليوم، رصيده من النقاط إلى 70 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الهلال صاحب الـ 64 نقطة من 26 مباراة بالمسابقة.

وبثنائية رونالدو في مرمى النجمة اليوم، رفع رصيده من الأهداف، خلال الموسم الحالي 2025-2026 في الدوري السعودي، إلى 23 هدفا في المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- إيفان توني، أهلي جدة، 25 هدفا

2- جوليان كينيونيس، القادسية، 24 هدفا

3- كريستيانو رونالدو، النصر، 23 هدفا

4- روجر مارتينيز، التعاون، 20 هدفا

5- جواو فيليكس، النصر، 17 هدفا

هداف الدوري السعودي الموسم الماضي 2024-2025

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسم لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي 2024-2025، برصيد 25 هدفا وبفارق هدفين عن صاحب المركز الثاني إيفان توني لاعب أهلي جدة والذي سجل 23 هدفا في الموسم الماضي.

