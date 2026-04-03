أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على المصري؟ (كوميك)

حقق نادي بيراميدز فوزاً ساحقاً على إنبي بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.



أهداف مباراة بيراميدز وإنبي



افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 15، بعد تمريرات متقنة وصلت إلى زلاكة الذي مرر كرة أرضية إلى زيكو ليسددها الأخير داخل الشباك.



وأضاف السماوي الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ضربة جزاء سددها ناصر ماهر في منتصف المرمى.



وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعد سلسلة تمريرات رائعة بدأت من مهند لاشين إلى زيكو ثم إلى ناصر ماهر الذي سجل هدفاً على يسار حارس إنبي.



وفي الدقيقة 61، أحرز بيراميدز الهدف الرابع من هجمة مرتدة قادها مصطفى فتحي ومرر الكرة إلى الشيبي الذي أرسل عرضية اصطدمت بمدافع إنبي لتصل إلى زلاكة الذي سدد الكرة على الطائر لتسكن الشباك.



حضور دبلوماسي لموقعة بيراميدز وإنبي



شهدت المباراة حضور السفير التركي رفقة الوزير إلى المباراة مستغلاً تواجده في القاهرة لحضور منافسات بطولة العالم للجمباز.



وكان في استقبال الضيفين عند وصولهما إلى الملعب ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وسط ترحيب رسمي قبل انطلاق اللقاء.



موعد نهائي كأس مصر



من المقرر أن يلتقي بيراميدز مع نظيره زد في المباراة النهائية، بعدما تغلب الأخير على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر موسم 2025-2026 يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضاً:

نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك





الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات



