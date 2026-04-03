الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر برباعية مثيرة على حساب إنبي

كتب : نهي خورشيد

06:57 م 03/04/2026 تعديل في 06:57 م
    بيراميدز وإنبي
    بيراميدز وإنبي
    بيراميدز وإنبي
    بيراميدز وإنبي

حقق نادي بيراميدز فوزاً ساحقاً على إنبي بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.


أهداف مباراة بيراميدز وإنبي


افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 15، بعد تمريرات متقنة وصلت إلى زلاكة الذي مرر كرة أرضية إلى زيكو ليسددها الأخير داخل الشباك.


وأضاف السماوي الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ضربة جزاء سددها ناصر ماهر في منتصف المرمى.


وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعد سلسلة تمريرات رائعة بدأت من مهند لاشين إلى زيكو ثم إلى ناصر ماهر الذي سجل هدفاً على يسار حارس إنبي.


وفي الدقيقة 61، أحرز بيراميدز الهدف الرابع من هجمة مرتدة قادها مصطفى فتحي ومرر الكرة إلى الشيبي الذي أرسل عرضية اصطدمت بمدافع إنبي لتصل إلى زلاكة الذي سدد الكرة على الطائر لتسكن الشباك.


حضور دبلوماسي لموقعة بيراميدز وإنبي


شهدت المباراة حضور السفير التركي رفقة الوزير إلى المباراة مستغلاً تواجده في القاهرة لحضور منافسات بطولة العالم للجمباز.


وكان في استقبال الضيفين عند وصولهما إلى الملعب ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وسط ترحيب رسمي قبل انطلاق اللقاء.


موعد نهائي كأس مصر


من المقرر أن يلتقي بيراميدز مع نظيره زد في المباراة النهائية، بعدما تغلب الأخير على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر موسم 2025-2026 يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضاً:
نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك

الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة