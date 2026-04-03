أكد خالد قمر نجم الزمالك السابق، أهمية تحقيق انطلاقة قوية للفريق في المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز.

أبرز تصريحات خالد قمر عن الزمالك

وأوضح قمر في تصريحات تلفزيونية أن الاستقرار الإداري يمثل حجر الأساس في طريق حصد البطولات، مؤكداً أن امتلاك الفريق لعناصر هجومية مميزة يمنحه أفضلية في ظل المنافسة القوية هذا الموسم.

وأشاد قمر بالثلاثي الهجومي للفريق ناصر منسي والدباغ وسيف الدين الجزيري، مؤكداً أنهم يشكلون قوة كبيرة في الخط الأمامي في ظل الانسجام بين منسي والدباغ يعيده بالذاكرة إلى ثنائيته السابقة مع باسم مرسي في عام 2014.

كما أثنى على المدرب معتمد جمال، مؤكداً نجاحه في خلق أجواء إيجابية داخل الفريق وهو ما انعكس على أداء اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

نجم الأبيض السابق: الجماعية سر التفوق

وشدد قمر على أن اعتماد الزمالك على اللعب الجماعي بعيداً عن النجم الأوحد يعد من أبرز أسباب تفوق الفريق، لافتاً إلى أن تألق أحمد فتوح مع منتخب مصر سيمثل إضافة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

