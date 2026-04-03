الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

"حتى عام 2030".. نادي الزمالك يجدد عقد لاعب الفريق الشاب

كتب : يوسف محمد

07:21 م 03/04/2026 تعديل في 04/04/2026
    محمد إبراهيم
    محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بتجديد عقد الظهير الأيمن الشاب للفريق محمد إبراهيم، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية.

ويقدم إبراهيم مستوى مميز رفقة الفارس الأبيض منذ تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، حيث شارك اللاعب مع الفريق في 20 مباراة خلال الموسم الحالي.

تفاصيل تجديد عقد محمد إبراهيم مع نادي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة الكرة في النادي نجحت في تجديد عقد محمد إبراهيم، منذ عدة أشهر ولكن لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف: "عقد اللاعب مع الفارس الأبيض، كان ينتهي في عام 2028، قبل أن تقوم إدارة النادي بالتجديد له ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2030".

وتابع: "إدارة النادي فضلت عدم إعلان تجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية، نظرا لانشغال النادي بالمنافسة على بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية".

واختتم المصدر تصريحاته: "من المتوقع الإعلان عن تجديد عقد اللاعب، مع الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026".

ترتيب الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 5 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل ببطولة الدوري المصري.

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
