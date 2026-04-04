هارب من 182 حكمًا قضائيًا.. سقوط "مستريح الاستثمار الوهمي" في مطروح

كتب : علاء عمران

01:43 م 04/04/2026

سقوط "مستريح الاستثمار الوهمي" في مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه تعرض أحد الأشخاص للنصب من القائم على إدارة إحدى شركات الاستثمارات في مطروح، والاستيلاء على أمواله وأموال آخرين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مارس المنقضي تبلغ قسم شرطة مطروح من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية – بتضرره من مسؤول إحدى شركات الاستثمار، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله بزعم استثمارها له على هيئة أسهم بالشركة، على خلاف الحقيقة، كما تبين إغلاقه مقر الشركة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عنصر جنائي سبق الحكم عليه في 182 قضية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، حال تواجده بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة مطروح. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

