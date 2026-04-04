حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من انتشار إعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لما وصفته بـ"أفضل التقاوي العالمية"، وتتضمن أصنافًا غير مسجلة ومجهولة المصدر، مثل "أرز سوبر 600" و"قمح 999"، باستخدام بيانات وصور مضللة بهدف خداع المزارعين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإعلانات لا تمت لها بصلة، وتمثل محاولات احتيال من جهات غير معتمدة، تقوم بترويج تقاوي غير مسجلة يتم إدخالها بطرق غير شرعية، أو إعادة تعبئة أصناف محلية والترويج لها على أنها مستوردة.

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بفحص واعتماد ومراقبة جودة التقاوي في السوق المصري، وأن تداول أي أصناف خارج إشرافها يُعد مخالفة صريحة للقانون.

مخاطر جسيمة على الإنتاج الزراعي

وأوضحت الوزارة أن استخدام التقاوي مجهولة المصدر يمثل خطرًا بالغًا على الإنتاج الزراعي، حيث يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، ونقل أمراض فطرية وفيروسية للتربة والمحاصيل، فضلًا عن تعرض المزارعين لخسائر مالية دون أي غطاء قانوني.

أماكن شراء التقاوي المعتمدة

دعت الوزارة المزارعين إلى شراء التقاوي فقط من الجهات المعتمدة، والتي تشمل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والجمعيات الزراعية، والشركات المرخصة الخاضعة للرقابة، مع ضرورة التأكد من وجود بطاقة الاعتماد على العبوات.

وأكدت الوزارة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بجميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط التقاوي غير المعتمدة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

تحذير من التعامل عبر السوشيال وواتساب

وشددت الوزارة على عدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة، خاصة التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات مثل "واتساب" أو الرسائل الخاصة، داعية المزارعين لتوخي الحذر وعدم التعامل مع مصادر غير موثوقة.

وفي سياق متصل، أعدت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي دليلًا إرشاديًا يوضح أهمية اختيار التقاوي المعتمدة، والمخاطر الناتجة عن استخدام التقاوي مجهولة المصدر، لتجنب الخسائر في الإنتاج والمحصول.

اقرأ أيضًا:

"الزراعة" تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في أسبوع