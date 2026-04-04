حصل "مصراوي" على نص المنشور الداخلي الذي عممته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على شركات التوزيع، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بعد إرجائها لعدة فترات منذ أغسطس 2024، وأكدت المصادر أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة، بعدم إضافة أعباء على المواطنين، وأن تكون الزيادة على الاستهلاك التجاري، والشريحة السابعة فقط للاستهلاك المنزلي.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسعار الجديدة جاءت في إطار مراجعة هيكل دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك، ومواكبة الارتفاعات في تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع خلال الفترة الأخيرة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات محدودة ومتوسطة الاستهلاك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بعد إرجائها خلال فترات سابقة منذ أغسطس 2024، وذلك وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكشف أن الزيادة في النظام المنزلي اقتصرت على الشريحة السابعة فقط، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا بنسبة زيادة تقارب 16%، في إطار إعادة تسعير الشرائح الأعلى استهلاكًا دون المساس بالشرائح الدنيا.

وأوضح أن هذه الزيادة تستهدف بالأساس إعادة هيكلة الدعم وترشيد الاستهلاك لدى الفئات مرتفعة الاستهلاك، مع الإبقاء على حماية الشرائح الأقل استهلاكًا.

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، أشار المصدر إلى أن الزيادة بلغت نحو 28% في الشريحة السابعة أيضا، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه ضمن مراجعة دورية لتعريفة هذا النظام الذي يطبق على بعض حالات العدادات مسبقة الدفع أو غير المسجلة.

وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وينفرد "مصراوي" بنشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي بدء تطبيقها منذ أبريل الجاي :-

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي، دون زيادة على الستة شرائح الأولى، وزيادة وحيدة على الشريحة السابعة، التي تنطبق كبار المشتركين والأكثر استهلاكا، بأكثر من 1000 ك وات.

الشريحة الأولى: من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.. كما هي

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.. كما هي

الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا- كما هي

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.. كما هي

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه- كما هي

الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه- كما هي

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه.

