حذر إبراهيم عبدالخالق نجم الزمالك السابق من صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأبيض بنظيره المصري في الجولة الأولي من مرحلة الحسم من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية أن الفريق مطالب ببدء المباراة بروح قتالية عالية، مشدداً على ضرورة التحلي بالإصرار منذ الدقيقة الأولى لتحقيق الفوز في ظل الدوافع الكبيرة لدى لاعبي الأبيض.

نجم الأبيض السابق يشيد بمعتمد جمال

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن لقاء المصري لن يكون سهلاً في ظل التطور الذي يشهده الفريق المنافس، مؤكداً أن المدير الفني معتمد جمال نجح في خلق حالة من الانسجام داخل صفوف الزمالك.

وأضاف أن فريق المصري أصبح كتاباً مفتوحاً بالنسبة للزمالك بعدما تواجه الفريقان في أربع مباريات خلال الموسم الحالي وهو ما يمنح الجهاز الفني رؤية أوضح لطبيعة المنافس.

نجم الزمالك السابق: دوافع الأبيض أكبر.. وفتوح ورقة رابحة

وفي سياق متصل، أكد عبدالخالق أن الزمالك يمتلك دوافع أكبر لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن تألق أحمد فتوح مع المنتخب الوطني يمثل دفعة معنوية كبيرة وهو ما ينعكس إيجابياً على مستواه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضاً:

