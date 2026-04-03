الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

نجم الزمالك السابق: مواجهة المصري صعبة والتركيز مفتاح الفوز الوحيد

كتب : نهي خورشيد

11:24 م 03/04/2026

إبراهيم عبدالخالق

حذر إبراهيم عبدالخالق نجم الزمالك السابق من صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأبيض بنظيره المصري في الجولة الأولي من مرحلة الحسم من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية أن الفريق مطالب ببدء المباراة بروح قتالية عالية، مشدداً على ضرورة التحلي بالإصرار منذ الدقيقة الأولى لتحقيق الفوز في ظل الدوافع الكبيرة لدى لاعبي الأبيض.

نجم الأبيض السابق يشيد بمعتمد جمال

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن لقاء المصري لن يكون سهلاً في ظل التطور الذي يشهده الفريق المنافس، مؤكداً أن المدير الفني معتمد جمال نجح في خلق حالة من الانسجام داخل صفوف الزمالك.

وأضاف أن فريق المصري أصبح كتاباً مفتوحاً بالنسبة للزمالك بعدما تواجه الفريقان في أربع مباريات خلال الموسم الحالي وهو ما يمنح الجهاز الفني رؤية أوضح لطبيعة المنافس.

نجم الزمالك السابق: دوافع الأبيض أكبر.. وفتوح ورقة رابحة

وفي سياق متصل، أكد عبدالخالق أن الزمالك يمتلك دوافع أكبر لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن تألق أحمد فتوح مع المنتخب الوطني يمثل دفعة معنوية كبيرة وهو ما ينعكس إيجابياً على مستواه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب
