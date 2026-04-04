الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تضرر مبنى محطة بوشهر النووية

كتب : وكالات

01:43 م 04/04/2026

استهداف محطة بوشهر النووية في إيران

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية صباح اليوم، في حادث يُعد الرابع من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.

كما أفادت إيران بمقتل أحد أفراد طاقم الحماية في الموقع نتيجة شظايا المقذوف، وتضرر مبنى داخل الموقع بسبب موجات الصدمة والشظايا. ولم يُسجل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع.

ومن جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه البالغ إزاء الحادث المبلغ عنه، مؤكدًا على ضرورة عدم مهاجمة مواقع محطات الطاقة النووية أو المناطق المجاورة لها، مشيرًا إلى أن المباني الملحقة بالموقع قد تحتوي على معدات أمان حيوية.

وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري لتجنب خطر وقوع حادث نووي، مؤكدًا مجددًا على الأهمية القصوى للالتزام بالركائز السبع لضمان السلامة والأمن النوويين أثناء النزاعات.

ووفقًا لإيران، فإن هذه هي الهجمة الرابعة على محطة بوشهر منذ بداية الحرب الإيرانية. وأفادت الوكالة الأممية أن المدير العام رافائيل جروسي أعرب عن "قلقه الشديد إزاء الحادث المبلغ عنه"، مؤكدًا أن المحطات النووية والمناطق المجاورة لها "يجب ألا تتعرض لأي هجوم أبدًا".

