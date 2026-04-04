أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن التصريحات الصادرة عن قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي بشأن وجود خطط لدى الحركة لخطف جنود إسرائيليين "لا أساس لها من الصحة".

وأوضح أن هذه الاتهامات تمثل محاولة لتبرير ما وصفه بخروقات إسرائيل المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التصريحات تعكس نية مبيتة للتصعيد.

وأضاف قاسم أن حديث قائد فرقة غزة عن عدم الانسحاب من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وانتظار فرصة لاستئناف العمليات العسكرية، يعد خرقًا واضحًا للاتفاق، ويؤكد استمرار التوجه نحو تقويضه.

ودعا المتحدث باسم الحركة الوسطاء والدول الضامنة، إلى جانب الجهات الدولية المعنية، إلى اتخاذ موقف واضح من هذه التطورات، وممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق.

وأشار إلى أن الحركة، من جانبها، تواصل الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مطالبًا بضمان تنفيذ جميع الالتزامات دون انتقائية.