جامعة القاهرة الأهلية تشارك في افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني

كتب : عمر صبري

01:42 م 04/04/2026
    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في بطولة كأس العالم للجمباز (1)
    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في بطولة كأس العالم للجمباز (2)

شاركت جامعة القاهرة الأهلية في فاعليات افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، التي أُقيمت يوم الجمعة الموافق 3 أبريل، بحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز، وبمشاركة 33 دولة من مختلف أنحاء العالم، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة الرياضة العالمية.

وجاءت مشاركة الجامعة من خلال وفد متميز من طلاب وطالبات كليات الطب والجراحة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة، حيث ظهر الوفد بصورة مشرفة تعكس وعي طلاب الجامعة وثقافتهم وقدرتهم على تمثيل مؤسستهم الجامعية بشكل حضاري يليق بمكانتها.

جامعة القاهرة الأهلية تعزيز حضور طلابها في مختلف الفاعليات الدولية

وتؤكد هذه المشاركة حرص جامعة القاهرة الأهلية على تعزيز حضور طلابها في مختلف الفاعليات الدولية، ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح على التجارب العالمية.

وتعكس المشاركة التزام الجامعة بدورها في إعداد كوادر شابة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المحافل الدولية، وتمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المجالات.

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
