مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

صلاح أم مرموش.. من يتفوق قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي؟

كتب : هند عواد

11:01 ص 04/04/2026

محمد صلاح ومرموش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، صدام مصري محمد صلاح وعمر مرموش، عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع ظهر اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس اللقاء المرتقب بين ليفربول ومانشستر سيتي، وبالتحديد عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

صلاح أم مرموش.. من يتفوق؟

يحمل اللقاء طابعا خاصا، إذ يتنافس ثنائي منتخب مصر، عمر مرموش لاعب مانشستر ستي ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

وبالنظر إلى أرقام الثنائي، يتفوق محمد صلاح على مرموش، إذ أنه ساهم في 19 هدفا لليفربول خلال الموسم الحالي، مقابل 9 مساهمات لعمر مرموش.

وجاءت أرقام الثنائي خلال الموسم الحالي كالآتي:

محمد صلاح

- 34 مباراة

- 10 أهداف

- 9 تمريرات حاسمة

عمر مرموش

- 29 مباراة

- 6 أهداف

- 3 تمريرات حاسمة

عمر مرموش محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي

أحدث الموضوعات

زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
شئون عربية و دولية

بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من

أخبار

المزيد

