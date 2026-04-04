صلاح أم مرموش.. من يتفوق قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي؟

يشهد ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، صدام مصري محمد صلاح وعمر مرموش، عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع ظهر اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس اللقاء المرتقب بين ليفربول ومانشستر سيتي، وبالتحديد عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

صلاح أم مرموش.. من يتفوق؟

يحمل اللقاء طابعا خاصا، إذ يتنافس ثنائي منتخب مصر، عمر مرموش لاعب مانشستر ستي ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

وبالنظر إلى أرقام الثنائي، يتفوق محمد صلاح على مرموش، إذ أنه ساهم في 19 هدفا لليفربول خلال الموسم الحالي، مقابل 9 مساهمات لعمر مرموش.

وجاءت أرقام الثنائي خلال الموسم الحالي كالآتي:

محمد صلاح

- 34 مباراة

- 10 أهداف

- 9 تمريرات حاسمة

عمر مرموش

- 29 مباراة

- 6 أهداف

- 3 تمريرات حاسمة

