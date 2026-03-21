أكد الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أن مباراة الفريق أمام الترجي اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 ستكون صعبة للغاية.

ويحل فريق الترجي التونسي اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضيفا على الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

تصريحات توروب عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وقال توروب في تصريحات صحفية قبل بداية مباراة الأهلي والترجي: "مباراة اليوم أمام الترجي، ستكون صعبة للغاية، خاصة وأننا متأخرين بهدف في مباراة الذهاب".

وأضاف: "ما يزيد من صعوبة مباراة اليوم أمام الترجي، هى أننا نخوض المواجهة دون جمهورنا الذي يعد الداعم الأبرز للفريق باستمرار".

واختتم توروب تصريحاته: "على الرغم من الهزيمة في مباراة الذهاب، إلا أننا لدينا الثقة الكاملة في أنفسنا، واستعدينا بشكل جيد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم".

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات.

وفي المقابل تاهل الترجي إلى الدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

ويدخل فريق الترجي مباراة اليوم وهو يمتلك أفضلية، بعد الفوز في مباراة الذهاب على المارد الأحمر، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

ويعد المارد الأحمر هو البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن من حصد اللقب في 12 مناسبة سابقة، فيما يمتلك الترجي التونسي 4 ألقاب في البطولة.

