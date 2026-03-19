"‏فُرجت يا أبو مكة".. ماذا قال شوبير لـ صلاح بعد إنجاز الأبطال؟

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بما قدمه النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تألقًا لافتًا للفرعون المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه على منصة إكس: "فُرجت يا أبو مكة.. الكورة عاندته كتير النهارده وضيع ضربة جزاء، لكن ربنا فرجها من أوسع الأبواب".

أضاف: "صنع هدف جميل وسجل هدف من أهداف صلاح المشهورة، ووصل لـ50 هدف في البطولات الأوروبية.. مبروك يا أبو مكة ودائمًا خليها على الله وأنت تكسب".

صلاح يتألق في مباراة مباراة ليفربول وجالاتا سراي

وشهدت المباراة تألق صلاح رغم إهداره ركلة جزاء، حيث نجح في تعويض ذلك بصناعة هدف مميز، قبل أن يسجل هدفًا رائعًا بطريقته المعتادة، ليقود فريقه لمواصلة نتائجه القوية في البطولة.

كما حمل اللقاء طابعًا تاريخيًا للنجم المصري، بعدما وصل إلى هدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، ليعزز مكانته بين كبار هدافي البطولة، ويواصل كتابة إنجازاته مع ليفربول على الساحة القارية.