عاد نادي جالاتا سراي التركي للإهتمام مجددًا باللاعب المصري عمر مرموش المحترف في نادي مانشستر سيتي تمهيًدا لضمه في الصيف المقبل، في الوقت الذي أبدي فيها ناديي برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي رغبتهما في التعاقد مع اللاعب وذلك وفقا لتقارير صحفية عالمية.

جالاتا سراي يخطط لإستعارة عمر مرموش

ووفقا لصحيفة Galatasaray Gazetesi المنتمية لنادي التركي عبر منصة "إكس"، فإن عمر مرموش يحظى بإهتمام إدارة نادي جالاتا سراي ويخطط منذ شهرين لإستعارته من مانشستر سيتي ، حيث أجري الحارس المخضرم فيرناندو موسليرا اتصالات مباشرة بمرموش ووكيل أعماله شرح فيه اهتمام النادي التركي به.

ويحظي عمر مرموش بإهتمام خاص من أوكان بوروك المدير الفني لفريق جالاتا سراي الذي يسعي لتكوين رباعي هجومي قوي لفريقه في الموسم المقبل إلي جانب النيجيري فيكتور أوسيمين وبرنادو سيلفا الذي تأكد رحيله عن السيتي بنهاية الموسم الحالي وليروي ساني في مشروع تعزيز القوة الهجومية للنادي التركي.

