تتجه الأنظار مساء اليوم نحو مواجهات الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري، حيث تُقام 3 مباريات قوية في توقيت واحد عند الثامنة مساءً، تجمع الأهلي مع إنبي، والزمالك أمام سموحة، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

سيناريوهات تتويج الزمالك بالدوري المصري

يمتلك الزمالك أكثر من طريق لحسم اللقب، أبرزها تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين والوصول إلى 56 نقطة، دون النظر إلى نتائج المنافسين، وهو ما يضمن له التتويج رسميًا.

كما يمكنه الاقتراب بقوة من اللقب حال فوزه على سموحة، بالتزامن مع خسارة بيراميدز أمام سيراميكا، وسقوط الأهلي أمام إنبي أو تعادله، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، مقابل توقف بيراميدز عند 50 نقطة، وبقاء الأهلي عند 47 أو 48 نقطة.

وفي سيناريو آخر، حال تعادل الزمالك في مباراة والفوز في الأخرى، سيصل إلى 54 نقطة، لكنه سيكون مطالبًا بانتظار تعثر بيراميدز في إحدى مواجهتيه.

سيناريوهات تتويج بيراميدز بالدوري المصرى

يحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام سيراميكا وسموحة، مع ضرورة سقوط الزمالك في إحدى المباراتين، نظرًا لأن التساوي في النقاط لا يصب في صالحه بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري المصري

تبدو مهمة الأهلي الأكثر صعوبة، إذ لا يكتفي بتحقيق الفوز في مباراتيه فقط، بل ينتظر تعثر الزمالك في مباراة واحدة على الأقل، إلى جانب فقدان بيراميدز نقاطًا في مواجهتيه، ما يجعل حظوظه مرتبطة بنتائج المنافسين بشكل كبير.