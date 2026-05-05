أصيب 12 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تمناية، على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، أمام مدخل مدينة السادات الثاني، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية، بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين وحالاتهم

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أيمن مصطفى سعد، 32 عام، باشتباه نزيف بالمخ وجروح قطعية، أحمد شليته خيرالله، 26 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، محمود سليمان عوض إبراهيم، 47 عام، بكسر في الفخذ الأيمن وكدمات بالصدر، عادل عون عباس النجار، 43 عام، بكدمات متفرقة، ناصر عبد القادر مكايد عبد الونيس، 38 عام، باشتباه كسر بالرجل اليمنى وكدمة شديدة بالصدر، عبد الفضيل عبدالله حسن سعد، 45 عام، باشتباه كسر بمفصل الركبة.

كما أصيب كل من: عبد النبي خيرالله غريب عبد الكريم، 49 عام، بكدمات متفرقة، حسام محمد منصور زايد، 38 عام، باشتباه كسر بالكتف والساق، ماهر أحمد سعد، 44 عام، بكدمات بالظهر، محمود صلاح مسعود، 21 عام، باشتباه كسر بالعمود الفقري، عصام جمعة خميس، 40 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، أبو زيد السيد محمد، 48 عام، بجروح قطعية واشتباه كسر بالضلوع والساقين.

نقل المصابين ورفع آثار الحادث

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، كما جرى رفع آثار التصادم لتسيير حركة المرور بالطريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.