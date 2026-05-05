"ياريتني".. كيف داعب الراحل هاني شاكر جماهير الأهلي رغم زملكاويته؟

رغم انتمائه المعروف لنادي الزمالك، نجح الفنان الراحل هاني شاكر في خطف الأنظار بموقف طريف جمع بين الغناء وكرة القدم، حين داعب جماهير الأهلي بطريقته الخاصة.

وخلال ظهوره في برنامج أبلة فاهيتا، تحدث شاكر عن عشقه للزمالك منذ الصغر، مؤكدًا تمسكه بتشجيع الفريق رغم ما مرّ به من فترات صعبة ونتائج متباينة.

هاني شاكر يداعب جماهير الأهلي

لكن اللحظة الأبرز جاءت عندما وُجه إليه سؤال مباشر حول الرسالة التي يمكن أن يوجهها إلى النادي الأهلي، في موقف أثار تفاعل الجمهور داخل الاستوديو، نظرًا للمفارقة بين انتمائه الأبيض والسؤال المطروح.

وبابتسامته المعتادة، تعامل شاكر مع الموقف بخفة ظل، ليفاجئ الجميع بالدخول في وصلة غنائية من أغنيته الشهيرة يا ريتني، مرددًا كلماتها بأسلوب ساخر، "يا ريتني قابلتك قبل ما أقابل حد.. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.. يا ريتني عرفتك من زمان.. مكنش أملي في حياتي اتهد.. مكنتش هعرف أحزان" .. ما أضفى طابعًا كوميديًا على المشهد.

وتحولت كلمات الأغنية، وسط ضحكات الحضور، إلى رسالة كروية غير مباشرة، فُهم منها بروح الدعابة: “يا ريتني شجعت الأهلي من زمان”، في لقطة جمعت بين الفن والرياضة، وأبرزت خفة ظل الفنان الراحل وعلاقته الطيبة بجماهير القطبين.

