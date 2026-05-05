أعلنت جامعة دمنهور إحالة أحد طلاب كلية الآداب إلى التحقيق العاجل، على خلفية واقعة تجاوز بحق أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا، تضمنت خروجًا عن الأعراف والتقاليد الجامعية.

وأكدت الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية فور الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.

ترابيس: كرامة الأستاذ الجامعي خط أحمر

وأكد إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، خلال بيان إعلامي، أن المؤسسة التعليمية تقوم على الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن العلاقة بين الأستاذ والطالب مقدسة ولا يجوز المساس بها.

وأشار إلى أن أي خروج عن التقاليد الجامعية مرفوض شكلًا وموضوعًا، موضحًا أن الجامعة ستطبق لائحة الانضباط الطلابي وقانون تنظيم الجامعات بكل حزم على المخالفين.

ضمانات للعدالة ورفض التسرع في الأحكام

أوضح رئيس الجامعة أن التحقيقات ستجرى وفقًا لمبادئ العدالة، مع ضمان حق الطالب في الدفاع، مؤكدًا رفض التعميم أو استباق نتائج التحقيق.

وأضاف أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة، وأن الغالبية العظمى من الطلاب ملتزمون بالقيم الجامعية.

انتظام الدراسة وتحذير

أكدت الجامعة انتظام الدراسة بكلية الآداب دون تأثر بالواقعة، مشددة على عدم التهاون مع أي سلوك يخل بالنظام داخل الحرم الجامعي.

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر تفاصيل قد تؤثر على سير التحقيقات، مؤكدة إعلان الحقائق للرأي العام في الوقت المناسب.