غيابات وسيناريو التتويج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة؟

كتب : محمد خيري

05:13 م 05/05/2026

الزمالك وسموحة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، نحو مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك وسموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في ليلة قد تحمل ملامح الحسم للقب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تُقام المباراة بين الزمالك وسموحة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، على ستاد الجيش ببرج العرب، بالتزامن مع مواجهتي الأهلي ضد إنبي، وبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

-يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 50 نقطة
-يأتي بيراميدز ثانيًا بنفس الرصيد (بفارق المواجهات المباشرة)
-يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة
-سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة

سيناريو تتويج الزمالك أمام سموحة

يبقى الزمالك الفريق الوحيد القادر على حسم اللقب رسميًا في هذه الجولة، وذلك عبر سيناريو محدد تتعلق بتعثر فريقي بيراميدز والأهلي.. (أضغط هنا)

تعديلات دفاعية وهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب يقام مساء اليوم الثلاثاء (أضغط هنا)

10 غيابات للزمالك في مواجهة سموحة

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة، قبل مواجهته المرتقبة أمام سموحة، في إطار الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز (أضغط هنا)

حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب

تحركت حافلات جماهير الزمالك، التي وفرها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، في طريقها إلى ستاد الجيش ببرج العرب، لدعم الفريق الأول خلال مواجهته المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز (أضغط هنا)

تردد قناة أون سبورت الجديد الناقلة لمباريات الدوري المصري
