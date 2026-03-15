الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

- -
21:45

فيورنتينا

ملخص مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

10:47 م 15/03/2026 تعديل في 16/03/2026
    مباراة الأهلي والترجي
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (5) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (4) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (3) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (11) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (8) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (10) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (7) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (6) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (2) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (9) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (13) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (12) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (16) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (23) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (14) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (18) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (22) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (21) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (20) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (17) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (19) (1)
    لقطات من مباراة الأهلي والترجي (7) (1)
    لقطات من مباراة الأهلي والترجي (2) (1)

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام نظيره الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي في القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

وفي المقابل يدخل الترجي اللقاء بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراجر، أمين توجاي، حمزة الجلاصي ومحمد أمين بن حميدة

خط الوسط: أوجييلو، معز الحاج علي وحسام تقا

خط الهجوم: يان ساس، جاك ديارا وفلوريان دانسو

أبرز أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: عرضية من تريزيجيه يبعدها دفاع الترجي التونسي

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب الترجي يتصدى لها مصطفى شوبير ببراعة

الدقيقة 15: عرضية من زيزو يبعدها دفاع الترجي

الدقيقة 21: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه، يبعدها حارس مرمى الترجي ببراعة

الدقيقة 22: تسديدة من يوسف بلعمر تخرج أعلى مرمى الترجي

الدقيقة 27: تسديدة قوية من لاعب الترجي يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 36: عرضية من لاعب الترجي التونسي يبعدها مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 39: عرضية من إمام عاشور يبعدها دفاع الترجي التونسي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: فرصة خطيرة للترجي يتصدى لها مصطفى شوبير ببراعة

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: عرضية من لاعب الترجي التونسي يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 58: تسديدة من يان ساس لاعب الترجي، يتصدى لها مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 66: تسديدة قوية من أشرف بن شرقي يتصدى لها حارس مرمى الترجي

الدقيقة 67: رأسية من إمام عاشور يتصدى لها حارس مرمى الترجي

الدقيقة 70: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الترجي

الدقيقة 73: محمد أمين توجاي يسجل الهدف الأول للترجي في مرمى الأهلي

الدقيقة 80: فرصة الثاني تضيع على الترجي، بعد تسديدة من يان ساسي تخرج أعلى المرمى

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 7+90: رأسية من لاعب الأهلي تخرج أعلى مرمى الترجي

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة

