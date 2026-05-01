يفاجئ جمهور عدد كبير من نجوم الوسط الفني بقرار تقديمهم برامج تلفزيونية متنوعة عبر العديد من القنوات الفضائية، ويقوم هؤلاء النجوم بطرح العديد من القضايا التي تمس الشارع المصري والعربي عبر منابرهم الإعلامية في محاولة لكسب قاعدة جماهيرية جديدة.

ويثير العديد منهم الجدل على طريقته من خلال التطرق إلى موضوعات شائكة وتريندات يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى برامجهم نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم أثاروا الجدل على منصات الإعلام:

تامر عبد المنعم

يقدم الفنان عمرو عبد المنعم برنامجا بعنوان "البصمة" المعروض عبر قناة "الشمس 2"، وتطرق خلال إحدى حلقاته مؤخرا لأزمة تصريحات بثينة ابنة الفنان علي الحجار التي أثارت بها جدلا كبيرا، وخصص تامر عبد المنعم إحدى فقرات البرنامج للحديث عن الموضوع موضحا أن ما حدث يعد "عقوق والدين".

إسعاد يونس

تواصل الفنانة الكبيرة إسعاد يونس تقديم برنامجها "صاحبة السعادة" وتستضيف خلاله نخبة من ألمع الأسماء في مختلف المجالات، سواء الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية، ويحقق البرنامج نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة؟

نشوى مصطفى

تقدم الفنانة نشوى مصطفى برنامجا بعنوان "حكايات ولاد البلد" المعروض على قناة "هي" ويتناول البرنامج قصصا وحكايات يعيشها المواطن المصري مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والإنسانية، وإلى جانب عملها كإعلامية، تشارك الفنانة نشوى مصطفى بعدد من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسل "حد أقصى" بطولة الفنانة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

هشام سليم

قدم الفنان الراحل هشام سليم برنامجا بعنوان "حوار القاهرة" عبر قناة "سكاي نيوز عربية"، ناقش البرنامج القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في مصر، بأسلوب يهدف إلى الحيادية، واستضاف من خلاله عدد من نجوم الفن والسياسيين كان أبرزهم النجمة يسرا.

محمد الغيطي

يقدم السيناريست محمد الغيطي برنامجا بعنوان "بتوقيت العاشرة" عبر قناة "الشمس"، ويتطرق خلال البرنامج لعدة موضوعات سواء فنية أو ثقافية أو سياسية، إذ يتناول البرنامج تحليل الأحداث الجارية، القضايا الاجتماعية، والسياسية بجرأة وموضوعية، مع استضافة مسؤولين وشخصيات عامة للتعليق على الملفات الساخنة.

