الدوري المصري

بيراميدز

17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

22:00

مايوركا

أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة

كتب : هند عواد

12:21 م 01/05/2026 تعديل في 01:16 م

المحلل الرياضي أحمد بلال

يرى أحمد بلال، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأحمر يجب أن يغير من طريقة أمام الزمالك في مباراة القمة، المقرر لها مساء اليوم.

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

قال أحمد بلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة القمة ستظل قمة كعادتها، حتى لو تغيرت الظروف، حتى لو بالبدلاء، تعثر الأهلي أمام بيراميدز ليس معناه ضمان الزمالك الفوز بالقمة، المؤشرات تقول إن المباراة ممكن تكون صعبة على الأهلي، لكن ليست مستحيلة".

واختتم: "مفاتيح لعب الأهلي ستكون إمام عاشور وبن رمضان وتريزيجيه، وبالنسبة لبديل محمد هاني، زيزو يمكنه اللعب كظهير أيسر أو حسين الشحات، لكن وجهة نظري أن الأهلي يجب أن يغير طريقة لعبه، أرى أنه يلعب 3-4-3".

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة
"بو وشلبي سولفان".. حكاية أجمل صداقة في عالم الكرتون
معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل
