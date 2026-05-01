يرى أحمد بلال، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأحمر يجب أن يغير من طريقة أمام الزمالك في مباراة القمة، المقرر لها مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

أحمد بلال يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك

قال أحمد بلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة القمة ستظل قمة كعادتها، حتى لو تغيرت الظروف، حتى لو بالبدلاء، تعثر الأهلي أمام بيراميدز ليس معناه ضمان الزمالك الفوز بالقمة، المؤشرات تقول إن المباراة ممكن تكون صعبة على الأهلي، لكن ليست مستحيلة".

واختتم: "مفاتيح لعب الأهلي ستكون إمام عاشور وبن رمضان وتريزيجيه، وبالنسبة لبديل محمد هاني، زيزو يمكنه اللعب كظهير أيسر أو حسين الشحات، لكن وجهة نظري أن الأهلي يجب أن يغير طريقة لعبه، أرى أنه يلعب 3-4-3".

