أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق يدركون أهمية مباراة الفريق أمام الترجي، المقرر إقامتها غدا في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي غدا الأحد 15 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات محمد الشناوي:

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جميع لاعبي الفريق يدركون أهمية مباراة الترجي غدا في دوري الأبطال والجميع مستعد لمباراة الغد، هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد".

وأضاف: "الجماهير تعد عامل أساسي للاعبي الفريق، حيث تمنح اللاعبين حافزا كبيرا داخل الملعب، وغيابهم عن مباراة العودة أمر محزن بالنسبة للجميع، لكن هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية لإسعادهم".

وتابع: "مباراة الأهلي والترجي تتمتع دائما بقوة وندية، نظرا للتاريخ الكبير الذي يتمتع به الفريقين، ولاعبي الأحمر لديهم الخبرات الكبيرة التي تساعدهم على تخطي مثل هذه المباريات".

واختتم الشناوي تصريحاته: "هدفنا الأساسي هو حصد كل البطولات التي نشارك فيها ولكننا نركز حاليا على مباراة الترجي في ربع النهائي، للاقتراب أكثر من حصد اللقب".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

والجدير بالذكر أن مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، ستقام يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

