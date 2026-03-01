يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق 1 مارس الجاري نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

وتنقل مباراة نادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات "أون سبورت"، التي خصصت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يدخل بيراميدز اللقاء، وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة أيضًا، من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة.

نتيجة آخر مباراة للزمالك وبيراميدز بالدوري

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية بالدوري المصري، على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق بيراميدز الفوز على حساب غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد في الدوري

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة السوري