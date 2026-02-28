حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره زد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 37 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع زد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 26 في المركز السابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب، يوم الخميس 5 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

