كرونوسلاف يوريسيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 01/03/2026

مدرب بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك اليوم الأحد، في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا مساء اليوم الأحد 1 مارس الجاري، على بيراميدز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وشريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي إبراهيم وكريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد عاطف قطة وأحمد توفيق.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، مروان حمدي ودودو الجباس.

