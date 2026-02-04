مباريات الأمس
هل تنازل جون إدوارد عن نسبته من صفقات الزمالك؟.. إعلامي يكشف

كتب : محمد خيري

03:11 م 04/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 5 صورة
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
  • عرض 5 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 5 صورة
    جون إدوارد

نفى الإعلامي محمد شبانة الأنباء المتداولة حول تنازل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، عن نسبته المالية من رحيل لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شبانة، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: "ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول تنازل جون إدوارد عن نسبته في الصفقات التي غادرت الزمالك في يناير غير صحيح تمامًا، وهذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف شبانة أن جون إدوارد يُعرف بشخصيته الاستثمارية، ولم يتنازل عن أي حقوق مالية مرتبطة بصفقات رحيل اللاعبين، وفقًا لمصدر داخل نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك وافق على رحيل الثنائي ناصر منسي لنادي بيراميدز، ونبيل عماد دونجا لنادي النجمة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك محمد شبانة

فيديو قد يعجبك



