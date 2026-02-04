مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة

كتب : محمد خيري

02:40 م 04/02/2026 تعديل في 02:47 م
أعلن أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي رحيله عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أكثر من 5 سنوات قضّاها مع النادي محققًا العديد من الذكريات والمناسبات الهامة.

وأتم نادي الكرمة العراقي الاتفاق رسميًا مع الأهلي بشأن ضم اللاعب بشكل نهائي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر عبد القادر رسالة وداعية عبر صفحته على «إنستجرام»، كتب فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم انتهت علاقتي بالنادي الأهلي بعد رحلة دامت لأكثر من 5 سنوات مليئة بالذكريات والأحداث».

وأضاف: «شكرًا للنادي الأهلي العظيم ورئيسه ولاعبيه ومجلس إدارته».

واختتم اللاعب رسالته بالقول: «شكرًا جمهور الأهلي.. الله الموفق والمستعان».

أحمد عبدالقادر الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

