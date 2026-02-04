بالصور.. حمزة عبد الكريم يخوض أول مران له مع برشلونة "الرديف"

خاض المصري حمزة عبد الكريم أول مران له مع فريق الجديد برشلونة الإسباني، استعدادا للمباراة المقبلة ضد بارباسترا في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لفريق "الرديف" بنادي برشلونة، صورا من مران اليوم وظهر حمزة بين اللاعبين، وعلق: "عدنا إلى التدريبا، نستعد للتحدي القادم أمام بارباسترو على ملعب يوهان كرويف، مع الأخبار السارة بعودة عبد الكريم وأونشتاين، حيث يتدربان بالفعل مع زملائهما".

وكان الفريق الرديف بنادي برشلونة أعلن استعارة حمزة عبد الكريم من الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء، وضم الهولندي جوفينسلي أونشتاين من جينك البلجيكي.

اقرأ أيضًا:

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو