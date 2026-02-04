مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

بالصور.. حمزة عبد الكريم يخوض أول مران له مع برشلونة "الرديف"

كتب : هند عواد

03:32 م 04/02/2026
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)

خاض المصري حمزة عبد الكريم أول مران له مع فريق الجديد برشلونة الإسباني، استعدادا للمباراة المقبلة ضد بارباسترا في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لفريق "الرديف" بنادي برشلونة، صورا من مران اليوم وظهر حمزة بين اللاعبين، وعلق: "عدنا إلى التدريبا، نستعد للتحدي القادم أمام بارباسترو على ملعب يوهان كرويف، مع الأخبار السارة بعودة عبد الكريم وأونشتاين، حيث يتدربان بالفعل مع زملائهما".

وكان الفريق الرديف بنادي برشلونة أعلن استعارة حمزة عبد الكريم من الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء، وضم الهولندي جوفينسلي أونشتاين من جينك البلجيكي.

اقرأ أيضًا:

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة نادي برشلونة بارباسترا

