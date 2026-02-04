إعلان

جمعت بين الجرأة والأناقة.. كيف نسقت دينا الشربيني إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

04:05 م 04/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة مُلفتة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت دينا فستانا طويلا باللون الكاشمير، تميز بياقته العالية وتصميمه الشفاف الذي أضفى لمسة من الجرأة على مظهرها.

تميز الفستان بقصته الواسعة التي تنسدل بانسيابية، وبتصميم ضيق عند الخصر.

هذه الإطلالة جاءت بتنسيق خبيرة الموضة بوسي الشهاوي.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل دانا أبو خضر.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف ريتشارد يوسف.

اقرأ أيضا:

ناهد السباعي بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت الجاكيت الجلد الأسود؟

محمد رمضان يتألق بإطلالة كاجوال.. سر اللوك

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026

"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة

دينا الشربيني إطلالة دينا الشربيني إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس
عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رمضان 2026.. هل يشارك رضا البحراوي في تقديم أغاني "علي كلاي"؟
زووم

رمضان 2026.. هل يشارك رضا البحراوي في تقديم أغاني "علي كلاي"؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن
أخبار المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم