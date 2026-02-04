ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت دينا فستانا طويلا باللون الكاشمير، تميز بياقته العالية وتصميمه الشفاف الذي أضفى لمسة من الجرأة على مظهرها.

تميز الفستان بقصته الواسعة التي تنسدل بانسيابية، وبتصميم ضيق عند الخصر.

هذه الإطلالة جاءت بتنسيق خبيرة الموضة بوسي الشهاوي.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل دانا أبو خضر.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف ريتشارد يوسف.

اقرأ أيضا:

ناهد السباعي بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت الجاكيت الجلد الأسود؟

محمد رمضان يتألق بإطلالة كاجوال.. سر اللوك

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026

"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة