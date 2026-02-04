"اللاعب في القاهرة".. الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة كاميرونية جديدة

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب الكاميروني سيرجي دوارا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تمهيدًا لقيده ضمن صفوف فريق تحت السن.

ووفقا لمصدر مطلع، يتواجد اللاعب في القاهرة منذ الأول من فبراير الجاري، حيث يخضع لفترة اختبار داخل النادي الأهلي، من خلال المشاركة في عدد من التدريبات، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه.

وشارك سيرجي دوارا في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي مواليد 2005، في إطار التقييم الفني للاعب، على أن تُحسم وجهته النهائية خلال الساعات المقبلة، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.