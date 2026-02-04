مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

1 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

"اللاعب في القاهرة".. الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة كاميرونية جديدة

كتب : محمد خيري

04:50 م 04/02/2026
  • عرض 7 صورة
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب الكاميروني سيرجي دوارا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تمهيدًا لقيده ضمن صفوف فريق تحت السن.

ووفقا لمصدر مطلع، يتواجد اللاعب في القاهرة منذ الأول من فبراير الجاري، حيث يخضع لفترة اختبار داخل النادي الأهلي، من خلال المشاركة في عدد من التدريبات، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه.

وشارك سيرجي دوارا في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي مواليد 2005، في إطار التقييم الفني للاعب، على أن تُحسم وجهته النهائية خلال الساعات المقبلة، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي الكاميروني سيرجي دوارا

