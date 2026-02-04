ناصر ماهر يقود تشكيل بيراميدز أمام سموحة في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على فريق سموحة في تمام الخامسة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام سموحة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف "قطة"

خط الهجوم: فيستون ماييلي

دكة البدلاء: محمود جاد – أسامة جلال – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – حامد حمدان – يوسف أوباما – إيفرتون داسيلفا – مصطفى زيكو – مروان حمدي