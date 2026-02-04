مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

إعلان

ناصر ماهر يقود تشكيل بيراميدز أمام سموحة في الدوري

كتب : محمد خيري

03:46 م 04/02/2026

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على فريق سموحة في تمام الخامسة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام سموحة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف "قطة"

خط الهجوم: فيستون ماييلي

دكة البدلاء: محمود جاد – أسامة جلال – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – حامد حمدان – يوسف أوباما – إيفرتون داسيلفا – مصطفى زيكو – مروان حمدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز سموحة الدوري المصري مباراة بيراميدز وسموحة تشكيل بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم
أخبار مصر

رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم
بالصور.. حمزة عبد الكريم يخوض أول مران له مع برشلونة "الرديف"
رياضة محلية

بالصور.. حمزة عبد الكريم يخوض أول مران له مع برشلونة "الرديف"
بقسط شهري "500 جنيه"| حقيقة طرح سيارة أوتوماتيك جديدة في مصر بتسهيلات بالسداد
أخبار السيارات

بقسط شهري "500 جنيه"| حقيقة طرح سيارة أوتوماتيك جديدة في مصر بتسهيلات بالسداد
"حلمك قرب يتحقق".. أبراج على موعد مع انفراجات مفاجئة
علاقات

"حلمك قرب يتحقق".. أبراج على موعد مع انفراجات مفاجئة

عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026