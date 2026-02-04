الأهلي يعلن رئيس بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الجارحي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر غدًا الخميس.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجارحي وفقا للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، حرصه على التواصل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة، وحجز فندق الإقامة، وتجهيز ملاعب التدريب، بهدف توفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المهمة.