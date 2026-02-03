مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

0 2
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 3
21:45

ميلان

جميع المباريات

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو

كتب : هند عواد

10:05 م 03/02/2026
كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق.

وخرج زيزو في الدقيقة 31 من مباراة الأهلي والبنك الأهلي، المقامة حاليا في الدوري المصري، بسبب تعرضه للإصابة، وحل حسين الشحات بدلا منه.

وقال أحمد جاب الله، إن أحمد سيد زيزو اشتكى من آلام في العضلة الخلفية اليمنى، واللاعب سوف يخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

زيزو أحمد جاب الله النادي الأهلي

