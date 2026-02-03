طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع البنك في الدوري المصري

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق.

وخرج زيزو في الدقيقة 31 من مباراة الأهلي والبنك الأهلي، المقامة حاليا في الدوري المصري، بسبب تعرضه للإصابة، وحل حسين الشحات بدلا منه.

وقال أحمد جاب الله، إن أحمد سيد زيزو اشتكى من آلام في العضلة الخلفية اليمنى، واللاعب سوف يخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

