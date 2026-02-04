كشف ملابسات تضرر إحدى السيدات من والدها لهدمه منزلها بسوهاج

كنب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من والدها لقيامه بهدم منزلها مستقلًا "لودر" بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة دار السلام) قررت بقيام والدها بهدم منزلها مستقلًا "لودر" لخلافات أسرية بينهما.

وأمكن ضبط المشكو في حقه (مزارع – مقيم بذات الدائرة) واللودر المستخدم في ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لرفضه إقامتها بمفردها ورغبته في إقامتها بصحبته.

وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.

