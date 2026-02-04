مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

إعلان

"حققت إنجازا تاريخيا".. لاعبة مصرية سبقت إبراهيم عادل في نورشيلاند الدنماركي

كتب : هند عواد

12:07 ص 04/02/2026 تعديل في 12:08 ص
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (1)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (4)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (5)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (23)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (17)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (21)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (7)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (2)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (10)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (18)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (19)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (20)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (22)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (15)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (13)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (3)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (11)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (9)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (4)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (5)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (6)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (2)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (8)
  • عرض 25 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع انطلاق إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، إلى نورشيلاند الدنماركي، على سبيل الإعارة، أصبح ثاني مصري يلعب في الفريق حاليا.

وسبقت ليلى البحيري، لاعبة منتخب مصر للسيدات، إبراهيم عادل بالانضمام إلى نورشيلاند الدنماركي، وبالتحديد مثل هذا التوقيت العام الماضي 2025.

وانضمت ليلى البحيري صاحبة الـ21 عاما، إلى نورشيلاند الدنماركي من فريق UC ايرفاين الأمريكي، لتصبح أول لاعبة مصرية تحترف في أحد أندية الدرجة الأولى بأوروبا.

من هي ليلى البحيري؟

بدأت ليلى البحيري ممارسة كرة القدم، في عمر 4 سنوات، وانضمت إلى عدة أكاديميات مثل برشلونة وليفربول، وفي عمر العاشرة انضمت إلى فريق وادي دجلة للسيدات، وبعدها انتقلت إلى الجونة، حسبما قالت في حوار سابق لمصراوي.

واحترفت ليلى البحيري في سن مبكر بالانتقال إلى فريق UC إيرفاين الأمريكي وهي في السابعة عشرة من عمرها، واستمرت مع الفريق 4 سنوات، قبل الانتقال إلى ناديها الحالي نورشيلاند.

وفي نورشيلاند الدنماركي، أصبحت أول لاعبة مصرية تسجل في بطولة أوروبية، عندما أحرزت الهدف الثالث لفريقها في شباك كوبس الفنلندي، في الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس أوروبا للسيدات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليلى البحيري إبراهيم عادل نورشيلاند الدنماركي من هي ليلى البحيري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
زووم

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
أخبار مصر

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد