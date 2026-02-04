مع انطلاق إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، إلى نورشيلاند الدنماركي، على سبيل الإعارة، أصبح ثاني مصري يلعب في الفريق حاليا.

وسبقت ليلى البحيري، لاعبة منتخب مصر للسيدات، إبراهيم عادل بالانضمام إلى نورشيلاند الدنماركي، وبالتحديد مثل هذا التوقيت العام الماضي 2025.

وانضمت ليلى البحيري صاحبة الـ21 عاما، إلى نورشيلاند الدنماركي من فريق UC ايرفاين الأمريكي، لتصبح أول لاعبة مصرية تحترف في أحد أندية الدرجة الأولى بأوروبا.

من هي ليلى البحيري؟

بدأت ليلى البحيري ممارسة كرة القدم، في عمر 4 سنوات، وانضمت إلى عدة أكاديميات مثل برشلونة وليفربول، وفي عمر العاشرة انضمت إلى فريق وادي دجلة للسيدات، وبعدها انتقلت إلى الجونة، حسبما قالت في حوار سابق لمصراوي.

واحترفت ليلى البحيري في سن مبكر بالانتقال إلى فريق UC إيرفاين الأمريكي وهي في السابعة عشرة من عمرها، واستمرت مع الفريق 4 سنوات، قبل الانتقال إلى ناديها الحالي نورشيلاند.

وفي نورشيلاند الدنماركي، أصبحت أول لاعبة مصرية تسجل في بطولة أوروبية، عندما أحرزت الهدف الثالث لفريقها في شباك كوبس الفنلندي، في الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس أوروبا للسيدات.