الديهي يحذر من "حمامات دم" في ليبيا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي

كتبت – داليا الظنيني:

قال الإعلامي نشأت الديهي إن مقتل سيف الإسلام القذافي داخل حديقة منزله في ليبيا يمثل صدمة كبيرة وخبرًا مؤسفًا للغاية، محذرًا من أن هذا الحادث قد يكون الشرارة التي تشعل موجة جديدة من الاضطرابات الأمنية وتأزم المشهد السياسي الذي بدأ يتعافى مؤخرًا.

وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "Ten"، أن المعطيات الأولية تشير إلى تورط أربعة أشخاص في تنفيذ هذا العمل، مؤكّدًا أن تصفية شخصية بهذا الثقل تنذر بتداعيات كارثية على استقرار البلاد، خاصة وأن سيف الإسلام كان يُعد أحد أقوى المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح مقدم برنامج "بالورقة والقلم" أن فرص فوز القذافي كانت كبيرة جدًا وفقًا لتقديرات الموقف، وذلك في ظل حالة السخط الشعبي تجاه النخب السياسية التي تصدرت المشهد في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن غيابه بهذه الطريقة قد يدفع الأوضاع نحو "حمامات دم" ويعيد ليبيا إلى مربع التوتر الأول بعد فترة من الهدوء النسبي.

وذكر أن ما حدث يمثل انتكاسة حقيقية للمسار الديمقراطي وآمال الاستقرار في الدولة الليبية، مختتمًا حديثه بتقديم خالص العزاء لأسرة القذافي وللشعب الليبي، ومعربًا عن قلقه العميق من أن يتحول هذا الحادث إلى نقطة تحول سلبية تعصف بكل محاولات لم الشمل الليبي.