فيديو هدف تريزيجيه في مرمى البنك الأهلي بالدوري المصري

كتب : مصراوي

10:12 م 03/02/2026
كتب – محمد عبد السلام:

نجح محمود تريزيجيه في إدراك هدف التعادل للنادي الأهلي في مرمى البنك خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بعدما أطلق تريزيجيه تسديدة رائعة عجز حارس البنك الأهلي عن التصدي لها.

وبهذا الهدف، خطف النادي الأهلي نقطة التعادل بعد أن كان متأخرا بهدف منذ تسجيل البنك الأهلي، لينتهي اللقاء بخروج الفريقين بنقطة واحدة لكل منهما.

وعقب هذا التعادل، رفع النادي الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

هدف تريزيجيه تريزيجيه الأهلي أهداف مباراة الأهلي والبنك الاهلي الدوري المصري

