"تريزيجيه مقاتل ومصير بلعمري".. ماذا قال مدرب الأهلي بعد التعادل مع البنك؟

كتب : هند عواد

11:53 م 03/02/2026

ييس توروب

تحدث ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التعادل مع البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الإرهاق يظهر على اللاعبين.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "للمباراة الثانية على التوالي نستقبل هدفًا من ضربة ثابتة، واجهنا فريقًا يدافع بشكل قوي ومنظم، ونحتاج إلى التدريب على التعامل مع المنظومة الدفاعية للفرق المنافسة التي تواجهنا في المباريات".

وأضاف: "لم نستطع التحكم في المباراة والكرات العرضية لخلق فرص تحقق الفوز خلال المباراة، ولكن تريزيجيه أدى بشكل رائع وكان مقاتلًا وحاول مساعدة الفريق لتحقيق الفوز لآخر دقيقة، رغم المباريات المتتالية التي يخوضها والإجهاد الشديد الذي يتعرض له".

واختتم: "الإرهاق يظهر على اللاعبين بسبب ضغط المباريات، والوضع سوف يستمر بسبب هذا الضغط، والجهاز الفني يتعامل مع الأمر من خلال اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين، وبالنسبة ليوسف بلعمري كان موجودًا مع الفريق في تنزانيا، ولكنه لم يشارك في مباريات رسمية منذ فترة طويلة، ويتم تجهيزه ومنحه الوقت الكافي للدخول في أجواء الفريق".

